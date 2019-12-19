Певица Виктория Дайнеко показала сексуальные фото в постели

Обворожительная Вика Дайнеко опубликовала в Instagram пикантные фотографии, на которых нежится в уютной постели среди кучи подушек.

Девушка надела теплую пижаму и оголила стройные ноги. Сексуальный ночной комплект выигрышно смотрится на Дайнеко — мини-шорты обтягивают красивые бедра звезды. Вика надела кофту с длинными рукавами, но решила пококетничать и игриво показала ключицы и плечи.