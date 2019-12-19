Чт, 19.12.2019
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Певица Виктория Дайнеко показала сексуальные фото в постели

Виктория Дайнеко

ФОТО: Evgeny Biyatov / RIA Novosti

В своем блоге девушка выложила уютные снимки «с перчинкой», пишет Пятый канал.

Обворожительная Вика Дайнеко опубликовала в Instagram пикантные фотографии, на которых нежится в уютной постели среди кучи подушек.

Девушка надела теплую пижаму и оголила стройные ноги. Сексуальный ночной комплект выигрышно смотрится на Дайнеко — мини-шорты обтягивают красивые бедра звезды. Вика надела кофту с длинными рукавами, но решила пококетничать и игриво показала ключицы и плечи.

Украсили образ певицы естественный макияж, лучезарная улыбка и волосы, уложенные в струящиеся локоны.

Подписчики одарили звезду яркими и приятными комплиментами.

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