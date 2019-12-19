Как бесплатно поесть и выпить в аэропорту: турист поделился уловкой

Опытный путешественник поделился простой хитростью, как можно бесплатно поесть и выпить в аэропорту. Об уловке он рассказал на платформе Reddit, где его пост обсудили почти 20 тысяч человек из США и Великобритании, передает Сегодня со ссылкой на сайт Daily Star.
Оказывается, чтобы бесплатно поесть в аэропорту, нужно просто сделать вид, что ваш рейс задерживается. Подойдите к выходу, где сидят пассажиры, отправление которых отложено.
Авиакомпании всегда предоставляют бесплатные закуски и напитки для людей, чьи планы они разрушили, – пишет путешественник. – Просто представьте, что вы тоже один из них и наслаждайтесь бесплатной едой.
В комментариях под этим рассказом один из юзеров также отметил, что перевозчики часто устраивают сэндвич-стойки в зонах обслуживания аэропортов, например, когда задерживается сразу много рейсов.
Вам остается только постоять пару минут для вида в очереди, а затем просто забрать еду с собой,
– добавил он.
Однако некоторые пользователи усомнились в том, что этот трюк сработает, ведь "большинство авиакомпаний проверяют посадочный талон, прежде, чем допустить пассажиров к столу". Но нашлись и те, которые подтвердили, что пользовались подобной хитростью не один раз. Правда, речь шла об американских авиалиниях и аэропортах.
Словом, если у вас будет свободное время перед вылетом, – все равно попробуйте,
– резюмируют журналисты Daily Star.