Певица Елена Ваенга показала округлившийся живот

Елена Ваенга, несмотря на бешеную популярность и востребованность, ведет довольно закрытый образ жизни. Она предпочитает не афишировать подробности личной жизни, практически не посещает светские мероприятия, редко дает интервью.

Елена приняла участие в съемке очередного выпуска шоу "Угадай мелодию". Скорее всего, программа выйдет после Нового года. Об этом стало известно благодаря ее коллеге Стасу Пьехе. На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором предстал вместе с Еленой Ваенгой и артистом Интарсом Бусулисом.

Яркое и очень новогоднее трио "Балтика-3",

– подписал кадр певец.

На снимке Ваенга предстала в обтягивающем черном платье с оригинальной аппликацией на груди. Волосы артистка убрала в хвост. Поклонники рассыпались в комплиментах, но особо наблюдательные подписчики обратили внимание на ее живот. "Елена, Вы ждете малыша?! Поздравляю!", "Мне показалось, что Ваенга беременна...", "Ой, Леночка! Какая радость – ждет ребеночка!" – высказались фанаты.