Певица Елена Ваенга показала округлившийся живот

Свежая фотография Елены Ваенги заставила поклонников взволноваться. Многие из них обратили внимание на ее выступающий живот и предположили, что артистка ждет второго ребенка, пишут Дни.ру.
Елена Ваенга, несмотря на бешеную популярность и востребованность, ведет довольно закрытый образ жизни. Она предпочитает не афишировать подробности личной жизни, практически не посещает светские мероприятия, редко дает интервью.
Елена приняла участие в съемке очередного выпуска шоу "Угадай мелодию". Скорее всего, программа выйдет после Нового года. Об этом стало известно благодаря ее коллеге Стасу Пьехе. На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором предстал вместе с Еленой Ваенгой и артистом Интарсом Бусулисом.
Яркое и очень новогоднее трио "Балтика-3",
– подписал кадр певец.
На снимке Ваенга предстала в обтягивающем черном платье с оригинальной аппликацией на груди. Волосы артистка убрала в хвост. Поклонники рассыпались в комплиментах, но особо наблюдательные подписчики обратили внимание на ее живот. "Елена, Вы ждете малыша?! Поздравляю!", "Мне показалось, что Ваенга беременна...", "Ой, Леночка! Какая радость – ждет ребеночка!" – высказались фанаты.
Отметим, что от предыдущих отношений у Елены Ваенги есть семилетний сын Иван. В 2016 году певица вышла замуж за музыканта Романа Садырбаева. Если артистка действительно ждет ребенка, то для пары он будет первым общим.