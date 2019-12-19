ГАЛЕРЕЯ ⟩ На благотворительном вечере в Таллинне звезды пели и танцевали, а после этого помогут детям с особыми потребностями

Большое потому, что каждый, кто приобрел билет на концерт, сделал свой вклад в совместное пожертвование для школы для детей с особыми потребностями Vivere.

«Чернильница» - это цикл мероприятий, объединяющий культуру и благотворительность, призванный создать для творческих людей, а также публики, предпочитающей интеллектуальный отдых, пространство, в котором можно отдохнуть душой и послушать стихи, лирику и авторские песни от местных незаурядных авторов.

Очередная «Чернильница» прошла в атмосферном и уютном Erinevate Tubade Klubi, который разместился в творческом городке Теллискиви. Это был по-настоящему уютный вечер с песнями под акустику и стихами на весьма разнообразный вкус и лад от музыкантов и поэтов из Эстонии и не только!

«Чернильница» вышла на новый уровень, поддержать благое дело приехал известный гость из Москвы - лидер группы 7Б Иван Демьян вместе с сыном, который тоже музыкант.

В качестве гостей мероприятия мы заметили не только талантливых артистов, авторов и исполнителей. В зале был Вадим Белобровцев, Евгений Осиновский и также много добрых и ярких людей.

Еще в этот вечер выступили: ЯАК ЙОХАНСОН и КРИСТА ЙООНАС (дуэт: гитара+флейта), ПИ ФИЛИМОНОВ, СЕРГЕЙ ФУРМАНЮК, ДМИТРИЙ МИКРЮКОВ, ЭЛИНА ГЕРОДЕС, САША КЛЕВЕР, «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».