Пятилетняя Настя из Туапсе за год заработала $18 млн и попала в список Forbes

Пятилетняя Настя Радзинская из города Туапсе Краснодарского края заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых ютуб-блогеров мира по версии Forbes. Согласно подсчетам экспертов издания, она за 2018 год заработала $18 миллионов, что составляет около одного миллиарда 200 миллионов рублей.

Семья малышки ведёт несколько каналов в различных соцсетях. Всего на них подписано 107 миллионов человек, а ютуб-канал Like Nastya Vlog читает 42 миллиона пользователей. Видео с Настей выходят на семи языках. На них девочка наряжается, собирается в школу, играет.

Сейчас девочка живет в Бока-Ратон в штате Флорида, куда семья перебралась в прошлом году. Настя уже сотрудничает с такими крупными компаниями, как Dannon и Legoland. В недалеком будущем — запуск собственной линии игрушек и мобильных игр, а уже в следующем году выходит ее книга.

Полный рейтинг самых высокооплачиваемых ютуб-блогеров в этом году выглядит так: