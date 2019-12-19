Чт, 19.12.2019
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Пятилетняя Настя из Туапсе за год заработала $18 млн и попала в список Forbes

Блогер из Туапсе Настя Радзинская

ФОТО: скриншот видео

На ютуб-канал малышки подписано 42 миллиона пользователей, а на все ее блоги в целом — 107 миллионов человек, пишет Лайф.

Пятилетняя Настя Радзинская из города Туапсе Краснодарского края заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых ютуб-блогеров мира по версии Forbes. Согласно подсчетам экспертов издания, она за 2018 год заработала $18 миллионов, что составляет около одного миллиарда 200 миллионов рублей.

Семья малышки ведёт несколько каналов в различных соцсетях. Всего на них подписано 107 миллионов человек, а ютуб-канал Like Nastya Vlog читает 42 миллиона пользователей. Видео с Настей выходят на семи языках. На них девочка наряжается, собирается в школу, играет.

Сейчас девочка живет в Бока-Ратон в штате Флорида, куда семья перебралась в прошлом году. Настя уже сотрудничает с такими крупными компаниями, как Dannon и Legoland. В недалеком будущем — запуск собственной линии игрушек и мобильных игр, а уже в следующем году выходит ее книга.

Полный рейтинг самых высокооплачиваемых ютуб-блогеров в этом году выглядит так:

  1. Райан Каджи — 26 миллионов долларов за год.
  2. Dude Perfect — 20 миллионов долларов.
  3. Анастасия Радзинская — 18 миллионов долларов.
  4. Rhett and Link — 17,5 миллиона долларов.
  5. Джеффри Стар — 17 миллионов долларов.
  6. Preston — 14 миллионов долларов.
  7. PewDiePie — 13 миллионов долларов.
  8. Markiplier — 13 миллионов долларов.
  9. DanTDM — 12 миллионов долларов.
  10. VanossGaming — 11,5 миллиона долларов.
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