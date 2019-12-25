Солнечное затмение 26 декабря: что можно делать и что нельзя

26 декабря нас ждет необычное солнечное затмение, названное кольцевым. Оно пройдет в знаке Козерога, и астрологи называют это событие довольно опасным из-за сильного влияния стихии Земли. Любые действия в этот день повлияют на будущее, а значит, лучше познакомиться с опасностями этого дня заранее. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют оставаться в спокойном состоянии и не потакать эмоциям, чтобы исключить промахи и оставить позади неприятности.

Чем можно заниматься 26 декабря

Планировать. Благодаря составлению даже примерного плана получится справиться со множеством дел до наступления Нового года. Планирование поможет не только успокоиться, но и приняться за выполнение самых необходимых пунктов, а также позволит не забыть важные мелочи. Благодаря такому времяпровождению проще успокоиться и включиться в работу без нервов и переживаний.

Не спешить. Принятие поспешных решений может сказаться на будущем, причем не в лучшую сторону. 26 числа не стоит спешить, чтобы потом не кусать локти. В этот день проще простого обидеть близких резкими необдуманными высказываниями или потратить лишнее. С самого утра важно настроиться на размеренную работу и отказаться от потакания эмоциям.

Реализовывать таланты. В день солнечного затмения удача будет на стороне тех, кто не прячет голову в песок, действует осторожно, но при этом не сворачивает с намеченного пути. Несмотря на опасности, в эти сутки энергетика пространства благоволит тем, кто раскрывает свой потенциал и стремится к достижению целей. Астрологи рекомендуют помнить о том, что лишь честность и добропорядочность приведут к вершине славы.

Материализовывать мысли. Мысли становятся реальностью, особенно в дни таких крупных астрономических событий. Этот факт стоит использовать себе на пользу. От того, какие мысли будут преобладать, напрямую зависят счастье и успех. 26 числа сразу после пробуждения стоит оставить любой негатив и концентрироваться лишь на том, что приведет к успехам. Мысли становятся реальностью, особенно в дни таких крупных астрономических событий. Этот факт стоит использовать себе на пользу. От того, какие мысли будут преобладать, напрямую зависят счастье и успех. 26 числа сразу после пробуждения стоит оставить любой негатив и концентрироваться лишь на том, что приведет к успехам. Аффирмации помогут настроиться на позитивную волну и избежать неприятностей.

Укреплять связи. В день затмения будет затронута сфера личной жизни и взаимоотношений с людьми. В связи с этим 26 числа стоит больше времени уделять просьбам и потребностям тех, кто дорог, а также не отказываться от помощи коллегам. Доброжелательность и готовность протянуть руку помощи будут не просто уместны, они станут залогом отличных взаимоотношений как в деловой, так и в личной сферах жизни.

Заниматься благотворительностью. Добрые поступки ценились во все времена, и можно направить силы и время на то, чтобы помочь нуждающимся. Позитивный настрой поможет стать лучше. Тем не менее, в день солнечного затмения даже добро лучше делать молча, не посвящая посторонних в свои планы. Так уменьшается риск столкновения с недоброжелателями и завистниками.

Что нельзя делать во время солнечного затмения

Ссориться. Конфликты, начатые в солнечное затмение, могут стать причиной разрыва отношений, неприятностей на работе и утери доверия со стороны близких. В эти сутки нужно всеми силами избегать агрессивно настроенных людей и не позволять себе поддаваться отрицательным эмоциям.

Тратить. Безусловно, покупать необходимые вещи можно, однако от крупных трат лучше отказаться, наметив покупки на более благоприятное время. В этот день существует риск поддаться настроению и приобрести то, что совершенно не нужно, а также нарваться на некачественные вещи.

Путешествовать. Во время солнечного затмения возрастает риск несчастных случаев, поэтому астрологи рекомендуют отложить поездки, если это возможно. Тем, кто уже в пути, стоит проявить благоразумие, отказаться от лихачества и соблюдать технику безопасности. Управление транспортом — всегда риск, так что садиться за руль не отдохнувшими не стоит.

Принимать серьезные решения. В этот день судьбоносные решения могут быть приняты скоропалительно, под влиянием сильных эмоций, и этот факт может весьма осложнить жизнь. Перед тем как дать ответ, нужно серьезно задуматься и взвесить все «за» и «против».