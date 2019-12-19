«Она невероятна»: Олег Майами шокировал заявлением о тайном романе с Бузовой

Популярный певец Олег Майами рассказал о романе с ведущей телепроекта «Дом-2» Ольгой Бузовой в ходе интервью для шоу «Ходят слухи» на YouTube.
Когда ведущая Рамина Эсхакзай спросила о фото с моделью Аленой Шишковой, певец заметил, что у них не было никаких отношений, однако, по его словам, после того, как он выложил фото с Шишковой, он расстался с Бузовой.
«Мы с Олей были вместе семь месяцев. Это было классно. Каждая женщина, которая была в моей жизни, она была невероятна, уникальна», - признался певец.
«Мы с ней познакомились в Новый год, 31 декабря. Я заехал к ребятам HammAli & Navai на концерт, потом мы поехали в караоке. Там мы с ней встретились. С того дня мы были вместе, но мы не афишировали, хотя слухи были. Мы просто не выставляли на всеобщее обозрение все это. Мы с Олей скрывали все. Она не хотела, я понимал все это. Она для меня была толчком и мотивацией. Она меня смотивировала создать канал, начать зарабатывать», - подчеркнул Олег.
Он отметил, что расстаться с Бузовой пришлось именно из-за того, что певица приревновала его к Шишковой, сообщает Topnews.
«У меня есть фотография с Шишковой. Мы с ней просто выставили фотографию. Но после этого мы расстались с Бузовой. Это стало нашей точкой с Олей», - заявил Олег Майами.