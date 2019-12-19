«Она невероятна»: Олег Майами шокировал заявлением о тайном романе с Бузовой

Когда ведущая Рамина Эсхакзай спросила о фото с моделью Аленой Шишковой, певец заметил, что у них не было никаких отношений, однако, по его словам, после того, как он выложил фото с Шишковой, он расстался с Бузовой.

«Мы с Олей были вместе семь месяцев. Это было классно. Каждая женщина, которая была в моей жизни, она была невероятна, уникальна», - признался певец.

Он заявил, что отношения с Ольгой Бузовой начались год назад.

«Мы с ней познакомились в Новый год, 31 декабря. Я заехал к ребятам HammAli & Navai на концерт, потом мы поехали в караоке. Там мы с ней встретились. С того дня мы были вместе, но мы не афишировали, хотя слухи были. Мы просто не выставляли на всеобщее обозрение все это. Мы с Олей скрывали все. Она не хотела, я понимал все это. Она для меня была толчком и мотивацией. Она меня смотивировала создать канал, начать зарабатывать», - подчеркнул Олег.

Он отметил, что расстаться с Бузовой пришлось именно из-за того, что певица приревновала его к Шишковой, сообщает Topnews.