Прыщи на спине: откуда берутся и как лечить

Причины внешние

Речь идет о случаях, когда высыпания - это реакция на неблагоприятные внешние факторы. К ним относятся:

синтетическая одежда (может возникать аллергия);

недостаточная гигиена (в зоне лопаток расположено много сальных желез);

распущенные волосы (кончики могут раздражать кожу, и она вырабатывает больше сала, или на спину попадает грязь с самих волос);

слишком облегающая одежда (она буквально втирает грязь в поры);

неподходящая косметика (слишком жирный крем может безбожно забивать кожные поры, повышая риск воспаления).

Причины внутренние

Врачи используют такой перечень:

генетическая предрасположенность;

стресс;

скрытые заболевания (это может быть одним из симптомов диабета, гепатита и других недугов);

гормональные изменения;

особенности питания (виноваты могут быть продукты с высоким гликемическим индексом);

побочные действия медикаментов.

Если анализы показывают, что со здоровьем все хорошо, а вышеперечисленные причины - это не про вас, дерматолог может прописать следующие штуки.

Таблетки. Они воздействуют не только на саму кожу, но и на весь организм. Например, это может быть антибиотик или противозачаточное средство. У таких препаратов серьезная побочка, потому самолечением заниматься крайне опасно.

Химический пилинг. Главное действующее вещество - кислота разной концентрированности. Пилинг позволяет выровнять рельеф кожи, сняв пораженный верхний слой эпидермиса. Как правило, процедура безболезненная.

Лечебный крем и мазь. Существует масса препаратов, помогающих справиться с акне. Одни борются с чрезмерной работой сальных желез, другие устраняют бактерии. Такой препарат может содержать как серьезный антибиотик, так и обычную салициловую кислоту.

Дренажная процедура помогает вывести наружу гнойные образования, засевшие глубоко в коже.

Лазерная процедура. Специальным прибором, который генерирует лазерный луч, врач разрушает скопления микробов, находящихся под кожей.