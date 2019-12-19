Прыщи на спине: откуда берутся и как лечить

По большому счету, у такой неприятной штуки, как прыщи на спине, причины всего две: внутренняя и внешняя. А дальше, как говорится, есть нюансы, пишут vesti.ua.
Причины внешние
Речь идет о случаях, когда высыпания - это реакция на неблагоприятные внешние факторы. К ним относятся:
недостаточная гигиена (в зоне лопаток расположено много сальных желез);
распущенные волосы (кончики могут раздражать кожу, и она вырабатывает больше сала, или на спину попадает грязь с самих волос);
слишком облегающая одежда (она буквально втирает грязь в поры);
неподходящая косметика (слишком жирный крем может безбожно забивать кожные поры, повышая риск воспаления).
Причины внутренние
Врачи используют такой перечень:
- генетическая предрасположенность;
- стресс;
- скрытые заболевания (это может быть одним из симптомов диабета, гепатита и других недугов);
- гормональные изменения;
- особенности питания (виноваты могут быть продукты с высоким гликемическим индексом);
- побочные действия медикаментов.
Если анализы показывают, что со здоровьем все хорошо, а вышеперечисленные причины - это не про вас, дерматолог может прописать следующие штуки.
Таблетки. Они воздействуют не только на саму кожу, но и на весь организм. Например, это может быть антибиотик или противозачаточное средство. У таких препаратов серьезная побочка, потому самолечением заниматься крайне опасно.
Химический пилинг. Главное действующее вещество - кислота разной концентрированности. Пилинг позволяет выровнять рельеф кожи, сняв пораженный верхний слой эпидермиса. Как правило, процедура безболезненная.
Дренажная процедура помогает вывести наружу гнойные образования, засевшие глубоко в коже.
Лазерная процедура. Специальным прибором, который генерирует лазерный луч, врач разрушает скопления микробов, находящихся под кожей.