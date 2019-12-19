Чт, 19.12.2019
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Прыщи на спине: откуда берутся и как лечить

Прыщи на спине. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

По большому счету, у такой неприятной штуки, как прыщи на спине, причины всего две: внутренняя и внешняя. А дальше, как говорится, есть нюансы, пишут vesti.ua. 

Причины внешние 

Речь идет о случаях, когда высыпания - это реакция на неблагоприятные внешние факторы. К ним относятся:

синтетическая одежда (может возникать аллергия);

недостаточная гигиена (в зоне лопаток расположено много сальных желез);

распущенные волосы (кончики могут раздражать кожу, и она вырабатывает больше сала, или на спину попадает грязь с самих волос);

слишком облегающая одежда (она буквально втирает грязь в поры);

неподходящая косметика (слишком жирный крем может безбожно забивать кожные поры, повышая риск воспаления).

Причины внутренние 

Врачи используют такой перечень: 

  • генетическая предрасположенность; 
  • стресс;
  • скрытые заболевания (это может быть одним из симптомов диабета, гепатита и других недугов); 
  • гормональные изменения; 
  • особенности питания (виноваты могут быть продукты с высоким гликемическим индексом); 
  • побочные действия медикаментов. 

Если анализы показывают, что со здоровьем все хорошо, а вышеперечисленные причины - это не про вас, дерматолог может прописать следующие штуки. 

Таблетки. Они воздействуют не только на саму кожу, но и на весь организм. Например, это может быть антибиотик или противозачаточное средство. У таких препаратов серьезная побочка, потому самолечением заниматься крайне опасно.

Химический пилинг. Главное действующее вещество - кислота разной концентрированности. Пилинг позволяет выровнять рельеф кожи, сняв пораженный верхний слой эпидермиса. Как правило, процедура безболезненная. 

Лечебный крем и мазь. Существует масса препаратов, помогающих справиться с акне. Одни борются с чрезмерной работой сальных желез, другие устраняют бактерии. Такой препарат может содержать как серьезный антибиотик, так и обычную салициловую кислоту. 

Дренажная процедура помогает вывести наружу гнойные образования, засевшие глубоко в коже. 

Лазерная процедура. Специальным прибором, который генерирует лазерный луч, врач разрушает скопления микробов, находящихся под кожей. 

Какая процедура подойдет лично вам, подсказать может только дерматолог. Еще раз напомним: самолечение может только усугубить ситуацию! Лучше обратиться к специалисту и не пропустить начало возможной болезни. 
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