Гороскоп на 19 декабря: Ракам полезно погрузиться в любимое занятие, а Козерогам не стоит экономить на подарках

Сегодня всем знакам Зодиака нужно быть внимательными и толерантными. Этот четверг находится под влиянием суперактивных и даже агрессивных 23-х лунных суток, символом которых служит крокодил. По этой причине общая энергетика дня сложная, склоняющая к давлению, ссорам и неумеренности. Держите себя в руках, не конфликтуйте, даже если вас на это провоцируют.
Овен
День хорош для интересных путешествий, но вам желательно быть пассажиром, а не сидеть за рулем авто.
Телец
Если вы давно хотели встретиться с человеком из своего прошлого – то это как раз подходящий день и повод.
Близнецы
Несмотря на то что этот день наполнен магией, поменьше верьте тому, что вам говорят окружающие.
Рак
Звезды советуют вам ненадолго отвлечься от работы и текущих дел, чтобы заняться своим творческим развитием.
Лев
В этот день желательно ограничить употребление вредной еды. А плохое настроение проще побороть в компании друзей.
Дева
Этот день подходит для обновления как снаружи, так и внутри себя. Это касается работы, внешности и отношений, пишет «Сегодня».
Весы
Вас ждет сюрприз. Это может быть подарок под подушкой от святого Николая или что-то более существенное и материальное.
Скорпион
Не стоит игнорировать потребности вашего спутника жизни. Вообще проявите к любимому человеку больше внимания.
Стрелец
Решение хозяйственных вопросов увенчается успешно, и вы останетесь довольны результатами своей работы.
Козерог
Не скупитесь на подарки и приятные сюрпризы близким людям. Вот увидите: дарить так же приятно, как и получать.
Водолей
Не тратьте свои силы на советы, особенно если вас об этом не просят. Лучше проявите свою щедрость там, где она нужнее.
Рыбы
Сегодня желательно побаловать свою семью чем-нибудь экзотическим и вкусненьким. Можете не экономить, а отправиться в ресторан.