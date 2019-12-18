Хорошая новость для фанатов Питера: из Ивангорода будут ходить электрички до града Петрова

Не секрет, что многие путешествующие в Санкт-Петербург пользуются таким маршрутом: доезжают до Нарвы на машине, оставляют ее там, переходят границу и на маршрутке доезжают до северной российской столицы. Такой же маршрут действует и в обратном направлении. Удобно, дешево и, конечно же, быстрее, чем на рейсовом автобусе.
C 1 января у жителей Эстонии появится еще одна возможность добираться до Питера и из Питера, что называется, на перекладных. Как сообщает портал 47news.ru, поезда № 6661 и 6662 на участке Санкт-Петербург – Ивангород и обратно будут курсировать ежедневно. Чего и говорить, прокатиться на российской электричке - это тоже путешествие и экзотика.
Вот и расписание!
Поезд № 6661 (ежедневно) Санкт-Петербург-Балтийский – Ивангород:
Санкт-Петербург-Балтийский отправление 18:05, Ленинский проспект 18:15 – 18:16; Александровская 18:32 – 18:33, Татьянино 18:48 – 18:49, Гатчина Варшавская 18:52 – 18:53, Гатчина Товарная Балтийская 18:58 – 18:59; Войсковицы 19:11 – 19:12; Елизаветино 19:23 – 19:24, Кикерино 19:34 – 19:35; Роговицы 19:40 – 19:41, Волосово 19:47 – 19:49; Вруда 19:59 – 20:00; Овинцово 20:06 – 20:07; Молосковицы 20:13 – 20:14; Ястребино 20:21 – 20:22; Веймарн 20:30 – 20:33; Тикопись 20:43 – 20:44; Кингисепп 20:52 – 20:57; Ивангород прибытие 21:20.
Поезд № 6662 (ежедневно) Ивангород – Санкт-Петербург-Балтийский:
Ивангород отправление 06:00, Кингисепп 06:23 – 06:24; Тикопись 06:33 – 06:34; Веймарн 06:42 – 6:43, Ястребино 06:51 – 06:52; Молосковицы 06:59 – 07:00; Овинцово 07:07 – 07:08: Вруда 07:14 – 07:15; Волосово 07:26 – 07:27; Роговицы 07:33 – 07:34; Кикерино 07:40 – 07:41; Елизаветино 07:51 – 07:52; Войсковицы 08:04 – 08:05; Гатчина Товарная Балтийская 08:17 – 08:18; Гатчина Варшавская 08:23 – 08:24; Татьянино 08:27 – 08:28; Александровская 08:44 – 08:45; Ленинский проспект 08:59 – 09:00; Санкт-Петербург-Балтийский прибытие 09:09.
Со всеми изменениями и расписанием пригородных поездов Вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».