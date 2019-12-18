Хорошая новость для фанатов Питера: из Ивангорода будут ходить электрички до града Петрова

Не секрет, что многие путешествующие в Санкт-Петербург пользуются таким маршрутом: доезжают до Нарвы на машине, оставляют ее там, переходят границу и на маршрутке доезжают до северной российской столицы. Такой же маршрут действует и в обратном направлении. Удобно, дешево и, конечно же, быстрее, чем на рейсовом автобусе.