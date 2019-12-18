Тайна Ольги Бузовой: что она не простила бывшему, и при чем тут Тимати

Поклонники часто приписывали Ольге новые романы, и как оказалось, не без причин – в соцсетях то и дело всплывают ее снимки в объятиях разных мужчин.

В последнее время певицу и телеведущую часто замечали с блогером Давидом Манукяном, который принял участие в съемках одного из ее клипов, до этого был певец и бывший участник телестройки «Дом-2» Олег Майами.

«Мы семь месяцев были вместе, это было классно, – рассказал Олег Майами. – В новогоднюю ночь 31 декабря встретились в караоке и больше уже не расставались. Конечно, мы не афишировали эти отношения, даже скрывали, но слухи не могли не появиться. У нас ведь все как у всех: те же проблемы, те же радости, те же конфликты.

ФОТО: скриншот видео

В то время я как раз ушел от продюсера Максима Фадеева, и Оля замотивировала меня открыть канал на Youtube и начать зарабатывать. Конец отношений был предсказуем. Оля уехала на «Форт Боярд», а я опубликовал фото с Аленой Шишковой. Это стало последней каплей. Оля подумала, что у нас что-то было, хотя это не так», – приводит слова Олега Майами «Комсомольская правда».

Мужчина признался, что инициатором скрытия романа была Ольга, а сам артист только подыгрывал ей. В конце он добавил:

Конец был предсказуем, я это понимал, и она это понимала.

Напомним, на днях подошло к концу очередное телешоу, в котором Ольга Бузова искала любовь. Но, в последнем выпуске «Плана Б» звезда никого не выбрала.