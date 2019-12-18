Простой рецепт полезных пипаркооков

Повар и специалист по питанию Евгения Янсоне предлагает простой, но очень вкусный рецепт теста для пипаркооков с пониженным содержанием сахара, а это значит, что он придется по вкусу и приверженцам здорового образа жизни.

Пипаркоок с пониженным содержанием сахара

ФОТО: Пресс-фото

(Время приготовления: 45 минут + 1 час для остывания теста)

Ингредиенты: 100 г масла, 50 г коричневого сахара, 1 ст. л. меда, 1 ст. л. корицы, 1-2 ст. л. приправ для теста для пипаркооков (можно заменить отдельными приправами), 1 пачка ванильного сахара (10 г), щепотка соли, ~500 г муки (200 г цельнозерновой муки, ~300 г муки высшего сорта), 2 ч. л. пекарского порошка, 1 яйцо.

Для украшения (если желаете, так как в этом случае много концентрированного сахара): 250 г сахарной пудры, 1/2 ч. л. корицы, 1 белок.

Приготовление:

1. Растопить масло, добавить сахар и мед.

2. Нагреть, пока не расплавится сахар, снять с плиты.

3. Добавить приправы для пипаркоок, ванильный сахар, соль.

Внимание: разные смеси отличаются по крепости.

Вместо смеси можно использовать приправы по отдельности – в этом случае потребуется 1/2 ч. л. молотого мускатного ореха, 1 ч. л. измельченного имбиря, 1/2 ч. л. измельченной гвоздики, 1/4 измельченного душистого перца и щепотка черного перца.

ФОТО: Пресс-фото

4. Смесь из сахара, меда, масла и приправ остудить, чтобы она не была горячей (это необходимо, чтобы яйцо, которое потом нужно добавить, не превратилось в яичницу).

5. Добавить яйцо, все перемешать.

6. Добавить муку, пекарский порошок, перемешать.

7. Добавить 200 г муки высшего сорта, вымесить тесто. Если необходимо, добавить еще муки – тесто должно быть крепким и не должно прилипать к поверхности (но не стоит добавлять слишком много муки, иначе печенье получится твердым).

8. Готовое тесто положить как минимум на час в холодильник.

ФОТО: Пресс-фото

9. Разогреть духовку до 180 градусов. Тесто раскатать толщиной 3 мм, вылепить печенье, используя разные формочки и выпекать примерно 10-20 минут (время зависит от размера печенья – чем оно меньше, тем меньше времени требуется на выпечку).

10. По желанию можно украсить пипаркоок глазурью – взбить белок, добавить сахарную пудру и корицу, все тщательно смешать до однородной консистенции.

11. Перелить глазурь в кондитерский пакет и украсить готовое охлажденное печенье!

ФОТО: Пресс-фото