Ср, 18.12.2019
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Музей разводов, ночной клуб-таксофон и другое. Этих мест нет в туристических путеводителях. И зря!

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Плавучий приют для кошек в Амстердаме

ФОТО: Pexels, Instagram, TVNET, Пресс-фото

В этом году британское издание The Independent опубликовало список 30 самых недооцененных туристических объектов. Русский TVNET рассказывает про самые необычные из них.

Плавучий приют для кошек в Амстердаме, музей разводов в Хорватии, пивные бассейны в Австрии, подземная художественная галерея в стокгольмском метро, «Академия носов» в Швеции, ночной клуб в телефонной будке в Германии, сырный рынок в Голландии, Эйфелева башня рядом с Биг-Беном в Брюсселе.

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Плавучий приют для кошек в Амстердаме
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