Максим Фадеев отдал Олегу Майами права на песни после публичных извинений

Его несколько заявлений, особенно относительно Наргиз, мне показались весьма занимательными... Насчет компании — никакого развала не было, лейбл продолжает существовать, просто я избавился от прежнего «артистического состава». Причины я уже озвучивал. По поводу извинений — если это искренний порыв человека, и им руководит совесть, ему можно поаплодировать. Значит, его душа на месте и не все потеряно: человек еще сможет реабилитироваться. Его извинения приняты, поэтому он может спокойно забрать музыкальный контент, работать с ним и зарабатывать деньги. Компании ничего не нужно, она всегда дает зарабатывать артистам. Поэтому желаю Олегу Майами удачи в дальнейшем, вот собственно и все,