Максим Фадеев отдал Олегу Майами права на песни после публичных извинений

Максим Фадеев готов отдать права на музыкальный контент Олега Майами и разрешить певцу исполнять песни, выпущенные в период работы в лейбле Malfa. О своем решении продюсер рассказал в беседе с Super после выхода в свет интервью Майами в YouTube-шоу «Ходят слухи», где артист публично раскаялся во всех оскорблениях и обвинениях в адрес продюсера.
То, что я сделал — это п...ц! — признал Майами, — Я поступил как конченный. Я надеюсь, когда-нибудь Макс меня простит.
Также певец признался, что «наехать» на Фадеева его убедила певица Наргиз, сама со скандалом покинувшая лейбл.
Она меня накрутила, я сам не понял, что сделал,
— оправдался Майами, рассказав также, что после конфликта с Фадеевым он «потерял все», «три месяца был в депрессии» и даже думал о суициде.
В процессе прилюдного раскаяния Майами также поведал о том, что лейбл Фадеева «развалил» некий нечистоплотный менеджер, которому продюсер доверил управление компанией на время болезни.
Максим Фадеев прокомментировал высказывания Майами.
Его несколько заявлений, особенно относительно Наргиз, мне показались весьма занимательными... Насчет компании — никакого развала не было, лейбл продолжает существовать, просто я избавился от прежнего «артистического состава». Причины я уже озвучивал. По поводу извинений — если это искренний порыв человека, и им руководит совесть, ему можно поаплодировать. Значит, его душа на месте и не все потеряно: человек еще сможет реабилитироваться. Его извинения приняты, поэтому он может спокойно забрать музыкальный контент, работать с ним и зарабатывать деньги. Компании ничего не нужно, она всегда дает зарабатывать артистам. Поэтому желаю Олегу Майами удачи в дальнейшем, вот собственно и все,
— сказал Максим Фадеев.