Илона Калдре: не надо меня приписывать к демонам!

«Возмущают цены за услуги? Не вижу здесь никакой связи с экстрасенсами! – заявила Калдре. – У нас всегда были товарно-денежные отношения. И если человек нашел способ дурить других и зарабатывать таким образом, то этот бизнес – на их совести».

Православный священник Григорий Борисов, комментируя тот факт, что некоторые экстрасенсы верят в Бога и снимают порчу в церкви, отметил: «Человек, занимающийся оккультизмом – магией, колдовством, приворотами, – не может принадлежать к церкви, быть учеником Христа и христианином. Все церковные постановления говорят о том, что такой человек будет отлучен от церкви».

«Даже если он сделает добрые дела? – парировала Илона Калдре. – На моем счету порядка 200 расследований с реальными результатами, когда были найдены пропавшие без вести, отпущены из тюрьмы невиновные и т.д. Церковь против этого?»

«Церковь не против добрых дел, – подчеркнул священник. – Важно, какими средствами они делаются».

«Вы говорите о деньгах?» – продолжила спорить Калдре. «Ни в коем случае! Но если вам подсказывают демонические силы, то не стоит все же вступать в общение с ними!» – убежден представитель церкви.

Какие силы подсказывают Илоне Калдре? «У меня хорошая интуиция, здравый смысл и здоровый ум. Не надо меня к демонам приписывать!» – заявила известный экстрасенс.