Почему так важно съедать по два яблока в день? Ответы вас поразят

В частности, речь идет о повышенной защите от сердечных заболеваний — для этого достаточно добавить в свой ежедневный рацион питания всего лишь два яблока. Но за счет чего плоды яблони улучшают здоровье сердца и каким образом исследователи доказали их пользу?

Результаты проведенного английскими учеными исследования были опубликованы в научном журнале под названием Clinical Nutrition, пишет zen.yandex.ru. В научной работе приняло участие 50 добровольцев, среди которых было 23 женщины и 17 мужчин в возрасте около 51 года. Участники были разделены в две разные группы, первая из которых на протяжении восьми недель ежедневно съедала по два яблока, а вторая пила яблочный сок. По количеству сахара и калорийности свежевыжатый сок был таким же, как и полноценное яблоко.

Только вот количество сетчатки в соке составляло 0,5 грамма, тогда как в плодах яблони его содержится целых 8,5 грамма. Замедляющих окислительные процессы в организме веществ в соке тоже оказалось меньше — 2,5 миллиграмма против 990 миллиграммов в спелых яблоках.

Польза яблок для организма

После двух месяцев регулярного употребления яблок у первой группы людей было замечено 3,6% снижение количества холестерина в крови. По словам руководителя исследования Джулии Лавгроув, такого результата можно достичь только употребляя целые ягоды. Анализ крови участников исследования показал, что у людей, употреблявших яблочный сок, особых улучшений здоровья не наблюдалось. Получается, что даже небольшое дополнение рациона питания может способствовать укреплению здоровья.

Помимо снижения уровня холестерина, у добровольцев наблюдалось улучшение состояния сосудов. Впрочем, такого же эффекта можно достичь, употребляя в пищу другие продукты с так называемыми полифенольными соединениями. Например, ими богаты разные сорта чая и красное вино.

Также исследователи отметили, что в яблоках содержится очень много клетчатки. Она очень важна для развития определенных кишечных бактерий, которые и снижают количество холестерина в организме человека. Отметим, что холестерин имеет свойство накапливаться на стенках сосудов, что в конечном итоге может привести к возникновению сердечных заболеваний. Таким образом, можно считать, что яблоки снижают риск возникновения инфаркта и инсульта.