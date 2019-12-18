Неужели такое возможно? Двухлетняя девочка превратилась в старушку из-за редкой болезни

Как пишет Daily Mail, Исла Килпатрик-Скритон родилась в 2017 году. Малышка страдает разновидностью мандибулоакральной дисплазии - врожденным заболеванием, вызывающим деформацию костей.

Клетки девочки стремительно стареют, из-за чего она выглядит старше своих лет. Родители стараются поддерживать оптимизм и в шутку называют ребенка маленькой бабушкой.

В свои два года Исла весит всего 6,8 килограмма, что почти в два раза ниже нормы. Она с трудом дышит из-за истончения дыхательных путей. Также медики диагностировали у нее порок сердца. Девочка не может говорить и общается языком жестов.

Медики еще никогда не сталкивались с такой разновидностью заболевания, как у Ислы. При этом они отмечают, что могут только поддерживать жизнь ребенка, и не в состоянии ее вылечить.

Отметим, что всего в мире отмечено порядка 40 случаев мандибулоакральной дисплазии, однако никто не берется за разработку лекарств от недуга, поэтому вылечить его невозможно.