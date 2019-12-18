Топ-7 ошибок, которые совершают многие владельцы кошек

Дорогие читатели, чтобы избежать этого мы рассмотрим семь основных ошибок, которые совершают некоторые владельцы кошек.

Не замечают изменений в поведении любимца

Хозяева ответственны за физическое и психологическое состояние своего любимца. Кошки — такие же живые существа, как мы с вами, они пытаются донести до нас важную информацию.

Спонтанные изменения настроения, игра в прятки под кроватью, частое мяуканье. Прислушайтесь и поймите причину. На все кошачьи сигналы нужно обращать внимание! Кормят только сухим кормом

Сухой корм для любых животных является лишь закуской, а не основной пищей. Представьте человека, который питался бы только чипсами или сухариками. Кошке необходимо полноценное дробное питание.

Если вы даете сухой корм своему питомцу, тогда старайтесь делать это небольшими порциями.

Часто купают питомца

Многие ветеринары говорят, что если вы будете реже купать своего питомца, то это лучше скажется на его здоровье. Это правда. Кошки – чистоплотные животные, практически не нуждаются в том, чтобы их купали. Лишь в экстренных случаях можно искупать животное, да и нужно постараться помыть только ту область, которая оказалась наиболее загрязненной.

Если ваш питомец участвует на выставках или же запачкался так, что самостоятельно не может с этим справиться, тогда стоит просто вытереть следы грязи салфеткой.

Игнорируют ветеринара и прививки

Даже если ваш питомец не гуляет, а всегда находится дома, его все ровно следует показывать ветеринару.

Для поддержания здоровья животного рекомендуется посещать ветеринара не реже 1 года. Не забывайте о своевременной вакцинации.

Оставляют растения в поле видимости

Некоторые растения могут навредить здоровью кошки. Мы говорим не о «кошачьей траве», а о комнатных растениях, предназначенных не для еды. Они могут содержать в себе токсичные вещества.

Постарайтесь убедиться в безопасности растений для вашего питомца, чтобы не навредить ему.

Удаляют когти

Не стоит обрезать когти кошки, даже если на ваш взгляд они стали большими. Кстати, такая процедура запрещена во многих странах мира.

Не причиняйте боль своему питомцу, берегите его здоровье.

Ругают за плохое поведение