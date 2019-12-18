«Это была секта»: Наргиз раскрыла шокирующие причины ухода от Фадеева

Говоря о скандальном уходе из лейбла MALFA, исполнительница подчеркнула: ей не за что извиняться, так как жертвой в данной ситуации является только она. Певица опровергла информацию о том, что ушла от продюсера в период его болезни.

Наргиз отметила, что менеджмент лейбла перестал ею заниматься задолго до начала проблем со здоровьем у Максима Фадеева. По ее словам, в какой-то момент продюсер просто потерял к ней профессиональный интерес.

Отношение у него ко мне было потребительское. Он написал всего одну песню, которая выстрелила, – "Ты моя нежность". Но я же не могу всю жизнь петь одну песню,

– заявила звезда.

Закирова призналась, что ей жалко Максима Фадеева как человека.

Ну как жалко? Вы все разбежались от него, как сектанты он Чарльза Мэнсона,

– сравнила Ксения Собчак.

Вот, точно! Это была секта. У человека, кажется, что-то происходит с психикой. Мы же разбежались от него не просто так,

– добавила певица.