Новые подробности: Дмитрий Марьянов умер после удара в живот

Расследование гибели Дмитрия Марьянова продолжается. Одна из экспертиз показала, что артист умер после удара в область живота, пишут Дни.ру.
17 декабря в одном из судов в Московской области прошло заседание по делу о гибели Дмитрия Марьянова. Актер скончался 15 октября 2017 года. За девять дней до этого он был доставлен на реабилитацию в частную клинику в Подмосковье. Согласно экспертному заключению, артист умер от серьезной кровопотери, которая произошла из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены.
Одну из экспертиз делали в Москве, другую – в Санкт-Петербурге, и, согласно результатам второй, причиной разрыва стал удар в область живота.
По версии повторной судебно-медицинской экспертизы, механизмом образования разрыва сосудов явился удар в указанной анатомической области. Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета,
– приводит отрывок из материалов уголовного дела сайт "Комсомольская правда".
А вот московские эксперты утверждают, что у Марьянова забился кава-фильтр (эта конструкция устанавливается в вену и не дает тромбам подниматься к сердцу). У артиста поднялось давление, как следствие – разрыв изношенной вены. Фактически это говорит о том, что в смерти пациента никто не виноват.
Адвокаты Оксаны Богдановой, в реабилитационном центре "Феникс" которой лечился Дмитрий Марьянов и которой грозит шесть лет тюрьмы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, намерены ходатайствовать о третьей судмедэкспертизе. Они указали, что в итогах двух исследований есть существенные противоречия.