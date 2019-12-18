Новые подробности: Дмитрий Марьянов умер после удара в живот

17 декабря в одном из судов в Московской области прошло заседание по делу о гибели Дмитрия Марьянова. Актер скончался 15 октября 2017 года. За девять дней до этого он был доставлен на реабилитацию в частную клинику в Подмосковье. Согласно экспертному заключению, артист умер от серьезной кровопотери, которая произошла из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены.

Одну из экспертиз делали в Москве, другую – в Санкт-Петербурге, и, согласно результатам второй, причиной разрыва стал удар в область живота.

По версии повторной судебно-медицинской экспертизы, механизмом образования разрыва сосудов явился удар в указанной анатомической области. Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета,

– приводит отрывок из материалов уголовного дела сайт "Комсомольская правда".

А вот московские эксперты утверждают, что у Марьянова забился кава-фильтр (эта конструкция устанавливается в вену и не дает тромбам подниматься к сердцу). У артиста поднялось давление, как следствие – разрыв изношенной вены. Фактически это говорит о том, что в смерти пациента никто не виноват.