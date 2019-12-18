Олег Майами: «Собчак готовит проект против Фадеева»

У публики сложилось весьма противоречивое мнение о Максиме Фадееве. Одни называют его деспотом и тираном, а другие — человеком с большим сердцем. Недавно прогремел очередной скандал, связанный с лейблом MALFA. Вызов продюсеру бросила Наргиз Закирова, которая покинула музыкальную компанию, заявив, что к ней относились потребительски. «Я была савраской, которая ездит и зарабатывает бабло», — негодовала певица.