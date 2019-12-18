Темные дни в декабре: солнцестояние, затмение, новолуние

Речь идет о солнцестоянии, затмении и новолунии, которые в календаре на декабрь 2019 года все сосредоточились в конце месяца. Эксперты советуют в такие периоды пользоваться заговорами-шепотками на удачу. Если что-то вдруг пойдет не так, как вы рассчитывали, то не начинайте бить тревогу и отменять все свои планы. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь верны своим принципам, советует dailyhoro.ru.

Солнцестояние 22 декабря

22 число будет поистине самым темным днем 2019 года, потому что в этот день произойдет солнцестояние: Солнце окажется максимально низко над горизонтом в северном полушарии. Это будут самый короткий день и самая длинная ночь в году.

Ученые считают, что в этот день стоит сохранять активность и больше бывать на улице. Эксперты в области биоэнергетики тоже рекомендуют не унывать и не забрасывать важные дела. Это будет воскресенье, поэтому у многих 22 числа намечается ленивый день. Лучше заняться домашними делами и прогуляться.

Это день силы, поскольку ожидается всплеск позитивной энергии. Из-за этого получится некий контраст: день слишком короткий для того, чтобы успеть сделать много дел, но энергетика к этому располагает. Да, в воскресенье не хочется прикладывать никаких лишних усилий к посторонним делам, но эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сподвигнуть себя на активную и полезную деятельность.

Заговоры от лени и апатии помогут вам найти в себе силы для того, чтобы правильно совместить отдых с уместной активностью. В этот день можно начать подготовку к новогодним праздникам, украсить жилище: подобные изменения будут очень энергетически полезными.

Затмение и Новолуние 26 декабря

Затмение Солнца всегда происходит в Новолуние, но в этот раз новая Луна будет иметь очень важное значение, поскольку в этот день она пребывает в Козероге. Такое сочетание в астрологии является далеко не самым лучшим, потому что Новолуние требует активности, а пребывание Луны в этом знаке этого не предвещает. Ожидается, что 26 число будет вялым днем, в который лучше не поддаваться апатии, не замыкаться в себе и побольше двигаться.

Что касается затмения, то нас ожидает затмение кольцевого типа, когда Луна оказывается внутри солнечного диска из-за высокой удаленности от Земли. Тень от такого затмения есть, но ее видно лишь при помощи специального оборудования.