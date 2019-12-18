Семья Заворотнюк пожаловалась на преследование

Близкие Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с раком, пожаловались на преследование назойливых журналистов. По словам родственников актрисы, их повсюду преследуют фото- и видеокамеры.

Более того, репортеры пытаются подкупить медперсонал клиники, где проходит лечение Анастасия, чтобы добыть информацию о ее состоянии. Вот как прокомментировали ситуацию родственники Заворотнюк: «Предлагать сотрудникам медучреждения торговать информацией о пациентах — это низко. Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески».