Ср, 18.12.2019
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Семья Заворотнюк пожаловалась на преследование

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: Светская хроника/Пятый канал

Близкие Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с раком, пожаловались на преследование назойливых журналистов. По словам родственников актрисы, их повсюду преследуют фото- и видеокамеры.

Близкие Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с раком, пожаловались на преследование назойливых журналистов. По словам родственников актрисы, их повсюду преследуют фото- и видеокамеры.

Более того, репортеры пытаются подкупить медперсонал клиники, где проходит лечение Анастасия, чтобы добыть информацию о ее состоянии. Вот как прокомментировали ситуацию родственники Заворотнюк: «Предлагать сотрудникам медучреждения торговать информацией о пациентах — это низко. Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески».

Близкие актрисы постарались напомнить недоброжелателям, что у них тоже есть семьи: родители и дети, и попросили не забывать о том, что на месте Заворотнюк может оказаться каждый, пишет Рамблер.

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