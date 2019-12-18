Полуголая Михалкова из «Уральских пельменей» снялась в ванной в новой московской квартире

Судя по локации Михалкова сейчас находится в Москве в одном из фешенебельных районов города - ЖК «Остоженка Парк-Палас».
Михалкова решила организовать для подписчиков в Instagram площадку по рекламе услуг красоты для клиентов, которые желают преобразиться к встрече Нового года. Как заверила Юлия, читателей ждет настоящий «эксклюзив».
Таким образом ведущая предложила всем специалистам «ппорекламировать свои услуги в комментариях к этому посту».
Публикацию Михалкова сопроводила фото, которое сделала, судя по белому халату и раковине на заднем плане, в ванной комнате. Однако довольно яркий макияж актриса смывать не стала. При этом ее волосы оказались ультракороткими, так как видимо были накрыты на спине халатом. Это и создало такой эффект, который навел на некоторых подписчиков панику, пишет Topnews.
Отметим, что, судя по локации Михалкова сейчас находится в Москве в одном из фешенебельных районов города - ЖК «Остоженка Парк-Палас». Минимальная стоимость однокомнатной квартиры в этом комплексе с высокими почти 4-метровыми потолками составляет порядка 67 миллионов рублей (944 000 евро).
Видимо это заметили самые внимательные фанаты Михалковой, решив что фото было сделано в квартире ее тайного богатого возлюбленного, о котором недавно сообщали СМИ. Поклонники стали желать счастье актрисе.