Полуголая Михалкова из «Уральских пельменей» снялась в ванной в новой московской квартире

«В канун Нового Года один из главных девчачьих вопросов: какой бы маникюрчик или прическу сделать к празднику? Поэтому хочу попробовать новый формат общения! Меня читают 722 тысячи человек, комментируют сотни. Среди вас есть специалисты по красоте и те, кто ищет «своего мастера»», - сообщила Михалкова.

Таким образом ведущая предложила всем специалистам «ппорекламировать свои услуги в комментариях к этому посту».

Публикацию Михалкова сопроводила фото, которое сделала, судя по белому халату и раковине на заднем плане, в ванной комнате. Однако довольно яркий макияж актриса смывать не стала. При этом ее волосы оказались ультракороткими, так как видимо были накрыты на спине халатом. Это и создало такой эффект, который навел на некоторых подписчиков панику, пишет Topnews.

Отметим, что, судя по локации Михалкова сейчас находится в Москве в одном из фешенебельных районов города - ЖК «Остоженка Парк-Палас». Минимальная стоимость однокомнатной квартиры в этом комплексе с высокими почти 4-метровыми потолками составляет порядка 67 миллионов рублей (944 000 евро).

Видимо это заметили самые внимательные фанаты Михалковой, решив что фото было сделано в квартире ее тайного богатого возлюбленного, о котором недавно сообщали СМИ. Поклонники стали желать счастье актрисе.