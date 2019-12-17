«Мужчина тащит, а жена должна созерцать»: Боярский рассказал о роли женщины в природе

Д'Артаньян Михаил Боярский, судя по всему, установил себе четкую планку — одно сексистское интервью в полгода, пишет Super.
В мае он «отметился» в YouTube-шоу «А поговорить?», назвав женщину ломовой лошадью, а на сей раз решил транслировать свои мушкетерские идеи с телеэкранов. Придя в программу «Сегодня вечером», Боярский подробно высказался о роли женщины в семье и вообще в обществе. И в свойственной ему манере — не щадя нежных и ранимых душ феминисток.
Мать прежде всего! Больше ролей у нее нет, не надо других ролей. Все должно быть так, как задумано Господом Богом. По-другому будет извращение в ту или другую сторону. Мужчина тащит, оберегает, достает и получает от этого радость. А жена должна созерцать все это и говорить: «Большое тебе спасибо, мой родной»! Как только начинаются эксперименты с полами, с эмбрионами, с химией, с технологиями… Да пошли они все к черту!,
— сказал Боярский.