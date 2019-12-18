Звезда сериала «Нюхач» Кирилл Кяро: «Юля говорит, что меня как папы маловато»

«Нюхач» стал популярным во всем мире — картина продана в более чем 60 стран, доступна на платформе Netflix, а также выпущена японская версия фильма. В предыдущих сезонах создатели проекта обещали раскрыть прошлое главного героя. Наконец в четвертом сезоне зрители больше узнают о самом Нюхаче...

Сериал снимали в Киеве и в Эстонии. Есть и новые места, например, таллинский Горхолл. Во времена Советского союза это было помпезное сооружение, построенное к Олимпиаде, сейчас — заброшенный комплекс. Другой любопытной локацией стал киевский цирк. По сюжету, Нюхач и Виктор ведут там очередное расследование, и им придется пробраться по другую сторону рамп, эффектных арен и бархатных штор.