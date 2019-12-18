Все дело в волшебных пузырьках: как выбирать и пить новогоднее шампанское

Поэтому не будут лишними несколько советов от продвинутых виноделов, сомелье и специалистов официального сайта шампанских вин.

Совет №1. Шампанское (или любое другое игристое вино), предваряющее праздничный обед, в идеале должно быть сухим (брют) и желательно приехавшим из Франции, где оно и производится по секретным технологиям виноделов провинции Шампань. Настоящее шампанское стоит недешево — но на то и праздник, чтобы раз в год позволить себе такую роскошь.

Совет №2. Молодое шампанское надо охлаждать до +7-8 градусов, а дорогое и выдержанное — до +9-10. Если вино холоднее, чем нужно, объясняют опытные сомелье, вы не ощутите во всей красе аромат и вкус.

Совет №3. Положить бутылку хорошего игристого в морозилку — значит убить его вкус, таков однозначный вердикт специалистов. Зато на нижней полке холодильника бутылка может лежать часа 3-4 и дольше. К тому же так она всегда будет наготове — мало ли, гости опаздывают.

Совет №4. Как бы мы ни привыкли доверять бытовой технике, лучше всего охлаждать шампанское «по старинке» — минимум 15-20 минут в ведерке со льдом. Между прочим, отличная идея для подарка: куда интереснее явиться к друзьям не просто с бутылкой (пусть и самого изысканного напитка), но и с изящным ведерком для нее.

Совет №5. Никогда не встряхивайте шампанское перед тем, как его открыть. Аккуратно расположите бутылку под углом 45°, снимите фольгу и металлический корсет с пробки и, плотно удерживая, вращайте пробку, а не бутылку.

Совет №6. Разливать шампанское нужно в бокалы на высоких ножках (объемом около 100 кубических см) в форме конуса, расширяющиеся вверх и слегка сужающиеся. Такая форма называется flute. Держать бокал нужно за ножку или ее основание, чтобы не нагреть напиток.

Совет №7. Игристое вино разливают медленно, направляя струйку из бутылки на наклоненную стенку бокала — в два приема, давая возможность пене осесть. Классическое заполнение бокала — на три четверти.

Совет №8. Шампанское не пьют залпом. Перед его употреблением стоит понаблюдать и оценить игру пузырьков и прочувствовать аромат вина. Пузырьки разлитого по бокалам шампанского должны быть мелкими и стойкими, фонтанообразно поднимаясь от центра дна и образуя у стенок бокала «пузырьковый поясок», который может удерживаться несколько часов. Крупные пузырьки газа служат признаком невысокого качества игристого вина, пишет ELLE.

Совет №9. Нельзя пить шампанское с накрашенными губами. В состав помад входят силиконы, нейтрализующие тонкие и особо ценные качества игристых вин.

Совет №10. Правильные закуски к сухому игристому вину: бутерброды с икрой, выдержанный сыр, салаты, блюда из белого мяса, дичи, фрукты и ягоды. Гурманы категорически не рекомендуют закусывать шампанское шоколадом или кондитерскими изделиями, содержащими шоколад.

Что касается альтернативных решений, есть немало вариаций на тему игристых, но не шампанских вин, достойно выступающих в качестве праздничного напитка. Например, традиционные немецкие вина категории сект / sekt, итальянские просекко / prosecco, ламбруско / lambrusco или удивительная испанская кава / cava.