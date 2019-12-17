Стал известен сюжет сериала «Содержанки-2» и дата премьеры

Экс-супруга режиссера Константина Богомолова актриса Дарья Мороз вновь обрадовала своих поклонников, огласив на своей странице Instagram дату старта премьеры второго сезона сериала «Содержанки», просмотр которого будет доступен на площадке Start.ru. Режиссер первого сезона Константин Богомолов в продолжении истории выступил как шоураннер сериала, курируя, как проходили все стадии производства.
Судя по трейлеру к сезону, сериал будет наполнен пикантными сценами. Одной из таковых станет постельная сцена Дарьи Мороз, где она предстанет перед камерами полностью обнаженной в объятиях супруга по съемочной площадке.
«Проходит год, Лена кардинально поменяла свою жизнь, теперь она живет в совершенно других социальных и экономических условиях. Ее внешний облик очень изменился, она позволяет себе вещи, которые были ей недоступны, когда она жила с Лешей и была сотрудником оперативного отдела. Хотя мы с художником по костюмам Натальей Каневской постарались сохранить какой-то «хвостик» из первого сезона, флер ее прошлой жизни и работы, которую она потеряла. Что для меня важно в моем персонаже? На мой взгляд, это история про принятие человека, который рядом. Про внутреннее столкновение с такой любовью, которая бьет все карты. И моя героиня понимает, что она совершенно беспомощна перед этим чувством. При всех обстоятельствах она осознает: что бы ни произошло, для нее важнее всего любовь, которую она встретила. И для нее это очень сложно, потому что в этом чувстве она теряет себя», - рассказала актриса и креативный продюсер Дарья Мороз.