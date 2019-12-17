Стал известен сюжет сериала «Содержанки-2» и дата премьеры

Судя по трейлеру к сезону, сериал будет наполнен пикантными сценами. Одной из таковых станет постельная сцена Дарьи Мороз, где она предстанет перед камерами полностью обнаженной в объятиях супруга по съемочной площадке.

По сюжету в провокационном сериале «Содержанки-2» продолжается история о представителях гламурной Москвы, среди которых есть содержанки и их покровители, а также сводники. Во втором сезоне зрители узнает, не пожалеет ли Лена о том, что разрушила стабильный, но давно опостылевший брак, и ушла к олигарху Ольховскому. Кажется, он что-то все-таки скрывает. Даше придется работать над открытием галереи без помощи Игоря. Макс займется раскрытием тайны смерти Алисы.

«Проходит год, Лена кардинально поменяла свою жизнь, теперь она живет в совершенно других социальных и экономических условиях. Ее внешний облик очень изменился, она позволяет себе вещи, которые были ей недоступны, когда она жила с Лешей и была сотрудником оперативного отдела. Хотя мы с художником по костюмам Натальей Каневской постарались сохранить какой-то «хвостик» из первого сезона, флер ее прошлой жизни и работы, которую она потеряла. Что для меня важно в моем персонаже? На мой взгляд, это история про принятие человека, который рядом. Про внутреннее столкновение с такой любовью, которая бьет все карты. И моя героиня понимает, что она совершенно беспомощна перед этим чувством. При всех обстоятельствах она осознает: что бы ни произошло, для нее важнее всего любовь, которую она встретила. И для нее это очень сложно, потому что в этом чувстве она теряет себя», - рассказала актриса и креативный продюсер Дарья Мороз.