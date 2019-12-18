Ср, 18.12.2019
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Светлана Бондарчук свела с ума фанатов голыми фото

Накануне своего 51-летия Светлана Бондарчук опубликовала несколько откровенных снимков, пишет Topnews.

Публикации вызвали неоднозначную реакцию публики. Некоторые подписчики восхищаются снимками: «Крутая фотка, Вы просто супер!!!», «Настолько прекрасна… Что сами не представляете…», «Шикарная Светлана!».

Среди одобривших фотографии -  Николай Басков, Виктория Боня, Наталья Рудова, Игорь Крутой и другие знаменитости.

Некоторые интернет-пользователи настоятельно советуют Светлане Бондарчук вести себя более сдержанно, «в соответствии с возрастом».

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