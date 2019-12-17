Вт, 17.12.2019
Скорее узнайте, какое супершоу готовит Таллинн в новогоднюю ночь для жителей и гостей столицы! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Уральца по фамилии Призыва Нет обследовал психиатр и сделал неожиданное заявление

Билет Призыва Нет.

ФОТО: Скриншот vkontakte.ru

Молодой человек прошёл тест на 500 вопросов и пообщался с врачом, который по итогам обследования сделал вывод, что парень абсолютно здоров, пишет Life.

Житель Урала по имени Билет Призыва Нет, ранее известный как Пельмень Кондольский, а перед этим Роман Грошев, прошел обследование в психиатрической больнице в связи с такой сменой фамилии и имени в паспорте. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Молодой человек пообщался с врачом и прошел тест на 500 вопросов, по результатам которого психиатр сделал заключение, что Билет абсолютно здоров.

Испытуемый к продуктивному контакту доступен. Охотно вступает в беседу. Отвечает на вопросы развёрнуто и четко. В момент исследования жалоб не высказывает. Инструкции выдерживает до конца задания. С готовностью приступает к работе. Интересуется и результатами исследований. Поведение адекватное ситуации исследований,

 — процитировал молодой человек заключение врача-психиатра. 

Напомним, Роман поменял имя и фамилию на Билет Призыва Нет, чтобы избежать военной службы. Однако повестка молодому человеку все же пришла, но на его старое имя, поэтому подписывать он ее не стал. В результате Романа отправили на психиатрическую экспертизу.

А еще ранее молодой человек сменил имя на Пельмень Кондольский ради 200 килограммов этих самых пельменей. Обещанный приз он получил в двукратном размере, однако из-за сложностей с транспортировкой вторую часть пришлось забрать в денежном эквиваленте.

Полную публикацию Билет Призыва Нет читай ЗДЕСЬ!

НАВЕРХ