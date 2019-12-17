Вт, 17.12.2019
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Зимний пикник на природе: ТОП-4 мест в Эстонии, куда отправиться этой зимой

Äntu Valgjärv.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Если вы думаете, что на пикники можно ходить только летом, подумайте еще! Зимы в Эстонии длинные и красивые. Почему бы не совместить прогулку на свежем воздухе с гастрономическими впечатлениями? VisitEstonia поделился своими любыми местами и посовтовал взять с собой одеяла, корзину с закусками и отправляться на природу.  

Учебная тропа Рийза в Национальном парке Соомаа

На учебную тропу можно отправляться всей семьей: на маршруте предусмотрено восемь остановок и подъем на наблюдательную вышку. Тропа, ведущая к месту для пикника, доступна для людей с детскими и инвалидными колясками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soomaa National Park exactly one year ago. #estonia #soomaa #soomaaliya ?

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Туристическая тропа болота Койги

Вокруг озера Пиккярв можно прогуляться по удобной деревянной дорожке. По пути вам встретится девяти метровая башня, с которой открываются впечатляющие виды.

Маленькая Вяэрада

Туристическая тропа длиной в три километра начинается у железнодорожной станции Элва и является одной из самых популярных в регионе. Вдоль тропы стоят деревянные скульптуры, изображающие сказочных эстонских героев. По тропе можно гулять с коляской.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Учебная природная тропа верхового болота Пяэскюла

Тропа пролегает через загадочный и прекрасный эстонский лес. К сожалению, по пути нельзя разжигать костер, но можно хорошо перекусить и без него. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Если вам не хочется ничего не организовывать, поручите это профессионалам! В Эстонии регулярно организуются зимние походы, к которым можно присоединиться. А если вам нравится составлять маршрут самостоятельно, местные гиды помогут вам подобрать интересные места, пишет VisitEstonia. 

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