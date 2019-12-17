Зимний пикник на природе: ТОП-4 мест в Эстонии, куда отправиться этой зимой

Учебная тропа Рийза в Национальном парке Соомаа

На учебную тропу можно отправляться всей семьей: на маршруте предусмотрено восемь остановок и подъем на наблюдательную вышку. Тропа, ведущая к месту для пикника, доступна для людей с детскими и инвалидными колясками.

Туристическая тропа болота Койги

Вокруг озера Пиккярв можно прогуляться по удобной деревянной дорожке. По пути вам встретится девяти метровая башня, с которой открываются впечатляющие виды.

Маленькая Вяэрада

Туристическая тропа длиной в три километра начинается у железнодорожной станции Элва и является одной из самых популярных в регионе. Вдоль тропы стоят деревянные скульптуры, изображающие сказочных эстонских героев. По тропе можно гулять с коляской.

Учебная природная тропа верхового болота Пяэскюла

Тропа пролегает через загадочный и прекрасный эстонский лес. К сожалению, по пути нельзя разжигать костер, но можно хорошо перекусить и без него.