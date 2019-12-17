Шарлиз Терон рассказала, что произошло в ту ночь, когда ее мать застрелила отца

Будущей звезде Голливуда тогда было 15 лет, и родители совсем не были ее надежным тылом. Сама Шарлиз называет обстановку в своей семье «крайне нездоровой»: «Мой отец был больным человеком, он был алкоголиком всю жизнь, сколько я его помню. Только таким я его и знала. Когда живешь с алкоголиком, каждый день непредсказуем, и этот страх остается с тобой навсегда», - поделилась Терон.