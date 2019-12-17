Русские имена, которые смешат иностранцев

Впрочем, и в ближнем зарубежье примеров тьма, да и в российских регионах, чего уж там. Например, Сос и Сосик (сокращенное от очень популярного на Кавказе имени Сослан) или Херел и Окуй в Якутии.

Но это действует и в обратную сторону: наши вполне привычные имена могут насмешить, удивить и даже покоробить человека из другой страны. Anews узнал, почему, и собрал несколько забавных историй из интернета.

Федор

Вроде бы всему миру известен «Фьодор Достойевски». Но это вовсе не значит, что иностранцам легко дается произношение.

«Помню, когда впервые знакомился с индусами, которые жили в общаге через две комнаты от меня, то они долго не могли выговорить мое имя. Причем их имена я помню до сих пор — Раджа и Джумал. А вот имя Федор для них оказалось слишком сложным. Они все пытались его выговорить: "Фьйодыр… Фиотр… Фдар"», — рассказывает автор блога TrueStory.

«Решил сократить до "Федя", но и такая версия оказалась для них слишком сложной. Все время получалось, то "Фетя", то "Ведя". Так что, в какой-то момент я сказал им, что они могут называть меня Фродо — в то время "Властелин колец" был очень популярен. Это имя они выговорили сразу же».

Хотя это еще не конец истории. Блогер продолжает: «Один вьетнамец как-то раз мне сказал: "Фуйдор, ты только не обижайся, но самое хорошее русское имя — это Вася. Звучит по мужски!"»

Настя, Анастасия

Красивое имя Настя в англоговорящих странах звучит буквально «гадко» и «мерзко» — именно так переводится слово nasty, на которое оно похоже.

Полное имя Anastasia / Anastacia, напротив, знаменито и достаточно популярно: великая княжна Анастасия, поп-певица Анастейша, героиня женской эротической киносаги «Пятьдесят оттенков серого» Анастейша Стил.

Но и этот вариант слегка подпорчен сходством со словом «анестезия» (anesthesia), отмечают в комментариях на сайте Behind the Name.

Наташа

Самое известное у иностранцев русское имя, к сожалению, в некоторых странах ассоциируется с проститутками из Восточной Европы. В Турции, например, вообще стало сленговым обозначением девушек этой профессии.

Да-да, все знают и любят Наташу Ростову из «Войны и мира» и крутую шпионку Наташу Романофф из команды «Мстителей» Marvel. Но своих детей так обычно не называют, предпочитая имена Натали / Наталия.

К тому же в традиционно классовом обществе есть категория условно простецких имен, которые популярны в небогатой среде, у жителей гетто, трейлерных парков. Имя Таша (краткое от Наташа) из их числа: звучит пошло и дешево.

Владимир