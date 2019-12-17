Почему ежедневно перед сном необходимо съедать одно яйцо. Ответ поражает

В ответ на нарушение регуляции глюкозы организм человека выделяет кортизол. Именно этот гормон стресса будит человека по ночам. Так считает Ник Битц.

Что способно улучшить баланс сахара в крови? Оказывается, шесть граммов белка. Эквивалентом этому служит куриное яйцо. Именно поэтому ученый рекомендует перед сном съедать его в обязательном порядке. Вареное яйцо или яичница с наступлением темноты помогут сделать сон здоровым и не просыпаться в состоянии тревоги.

Однако не все готовы к такому ужину, поэтому яйцо можно заменить перекусом в другом виде. Например, горстью кешью или греческим йогуртом. Для любителей нута можно порекомендовать полчашки жареных бобов. Удивительно, но порция белка способна творить чудеса. Оказывается, мы - это действительно то, что мы едим. Все тревоги устраняются шестью граммами белка, съеденными в нужное время.