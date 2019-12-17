Известный российский музыкант заявил, что Грета Тунберг - его дочь

— Я дружил с девушкой в Питере, которая работала по отелям. Все понимают, о чем речь. Она мне нравилась, я ее боготворил... Мне было всё равно, кем она работала на тот момент. В итоге она нашла себе мужичка и рванула в Швецию. Потом она там родила ребенка и отдала его опекунам. Эти опекуны дали ребенку свою фамилию. Она мне постоянно об этом сообщала. Я кричал ей: "Дура, дура", — рассказал он Лайфу.