Рита Ора показала свою версию костюма снежинки, надев прозрачное белье

Исполнительница хита Let Me Love You поделилась с 15,7 млн подписчиков в Instagram знойным снимком, где на ней было больше украшений, чем одежды. Девушка предстала в одном прозрачном белом белье, лежа на диване среди подушек. В качестве локации британская артистка указала родной Лондон

Певица приняла эффектную позу, показав плоский живот и пышную грудь. Образ дополнял яркий контрастный макияж, однако взгляд у Оры получился скорее задумчивый, чем хищный и сексуальный.

По словам поклонников, снимок артистки поднял температуру в этот зимний день. Красавицу засыпали комплиментами, которые достались не только ее фигуре. Так, один из подписчиков сравнил образ девушки со снежинкой, а многим понравилась ее прическа.

Кроме прочего, мне очень нравятся твои волосы,

— написал один из подписчиков.

Какая чудесная снежинка,

— оставил комментарий другой подписчик.