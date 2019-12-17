Бабушка разместила объявление, чтобы найти семью на Рождество, но все оказалось слишком печально

Объявление не могло оставить равнодушным никого, поэтому история быстро стала вирусной. О бабушке писали в интернет-изданиях, о ней говорили на телевидении. И всё это время Карсон пытался связаться со старушкой. Когда это все-таки произошло, бабушка Керри рассказала молодому человеку, что напугана количеством откликов на Craigslist. Поэтому она отказалась от предложения парня встретить Рождество с ним. На этом их общение прервалось, потому что администрация сайта удалила объявление. Карсон уже было испугался, что связь со старушкой потеряна навсегда, но спустя пару дней она сама ему написала и поведала ему, почему же она была вынуждена была написать объявление.

Оказалось, у старушки есть дочь и даже внучка. Но из-за разлада в отношениях мама не разрешает ребенку видеться с бабушкой и сама на контакт идет неохотно.

Карсон рассказал, что, как бы то ни было, женщина благодарна всем, кто поддержал ее в Сети.