Вт, 17.12.2019
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Бабушка разместила объявление, чтобы найти семью на Рождество, но все оказалось слишком печально

Рождественский семейный ужин

ФОТО: Shutterstock

У старушки из города Талсы, США, совсем никого нет. В преддверии Рождества ей не хотелось оставаться одной, поэтому бабушка решила исправить эту проблему. Правда, оттого, как именно, становится только грустно, рассказывает Лайф.

Недавно внимание пользователей соцсетей привлекла история об одной одинокой бабушке. Пользователь Карсон Карлок на своей странице в Facebook опубликовал скриншот объявления, которое он нашел на Craigslist. В тексте неизвестная женщина предлагает услуги бабушки. На деле же это больше похоже на крик о помощи.

Объявление: кому нужна бабушка на Рождество?

Facebook

Объявление не могло оставить равнодушным никого, поэтому история быстро стала вирусной. О бабушке писали в интернет-изданиях, о ней говорили на телевидении. И всё это время Карсон пытался связаться со старушкой. Когда это все-таки произошло, бабушка Керри рассказала молодому человеку, что напугана количеством откликов на Craigslist. Поэтому она отказалась от предложения парня встретить Рождество с ним. На этом их общение прервалось, потому что администрация сайта удалила объявление. Карсон уже было испугался, что связь со старушкой потеряна навсегда, но спустя пару дней она сама ему написала и поведала ему, почему же она была вынуждена была написать объявление.

Оказалось, у старушки есть дочь и даже внучка. Но из-за разлада в отношениях мама не разрешает ребенку видеться с бабушкой и сама на контакт идет неохотно.

Карсон рассказал, что, как бы то ни было, женщина благодарна всем, кто поддержал ее в Сети.

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Только что получил имейл от бабушки Кэрри. Она хочет остаться анонимной, потому что боится больше нико

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