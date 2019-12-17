Шесть самых опасных алкогольных дуэтов: никогда не сочетай это!

Многие лекарственные препараты несовместимы с алкоголем. Особенно опасно сочетание алкоголя со снотворными, психотропными и сердечно сосудистыми средствами. Учти, если ты постоянно принимаешь какие-то препараты, убедись, что в твоей аптечке есть запас. В дежурных аптеках в праздники их может не оказаться.