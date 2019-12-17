Шесть самых опасных алкогольных дуэтов: никогда не сочетай это!

Пришла пора предновогодних корпоративов, дружеских встреч, застолий и бокальчикам без повода. Рассказываем, какие напитки нельзя мешать (береги здоровье).
Алкоголь и жирные блюда
Такое сочетание – двойной удар по поджелудочной железе. Жир в компании с алкоголем в несколько раз увеличивает риск обострения хронического панкреатита или развития острого. Так что не стоит закусывать спиртные напитки салатом с майонезом или жирным мясом. Самая правильная закуска –легкие овощные салаты.
Алкоголь и газировка
Углекислый газ многократно увеличивает скорость всасывания алкоголя в кровь. Опьянение наступит быстро и непредсказуемо. По этой же причине нельзя запивать крепкий алкоголь пивом или шампанским, предупреждает «Лиза».
Водка и вино
Самое опасное сочетание. Такой коктейль сильно раздражает стенки желудка, отравляет организм и ускоряет процесс опьянения. Выбирай что-то одно.
Водка и коньяк (или ликер)
Такое сочетание гарантирует ужасную головную боль и не только. Множество сивушных масел и ароматизаторов с красителями, которые часто содержатся в ликерах, вызовут быстрое обезвоживание организма.
Ликер и ром (или бренди)
Еще одна несовместимая комбинация. Продукты из разного сырья абсолютно не сочетаются друг с другом. Это настоящий удар по поджелудочной железе и пищеварительному тракту в целом.
Алкоголь и лекарства
Многие лекарственные препараты несовместимы с алкоголем. Особенно опасно сочетание алкоголя со снотворными, психотропными и сердечно сосудистыми средствами. Учти, если ты постоянно принимаешь какие-то препараты, убедись, что в твоей аптечке есть запас. В дежурных аптеках в праздники их может не оказаться.