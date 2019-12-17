Какое блюдо нельзя ставить на новогодний стол в наступающий год Металлической Крысы

Бытует мнение, что некоторые блюда и продукты ни в коем случае не должны присутствовать на новогоднем столе, чтобы не раззадорить животное, и чтобы год прошел благополучно для семьи.

Сыр

Любят ли на самом деле крысы и мыши сыр - неизвестно. Однако мы самого детства знаем из мультиков, что они его обожают. Поэтому сыр непременно должен быть подан на стол, но только тот, который не выделяется особым запахом и вкусом, то есть сыр с нейтральными вкусовыми качествами.

Мясо

Эксперты советуют обойтись на этот раз без свинины, утки и баранины, то есть без жирного мяса. Считается, что лучше приготовить на новогодний стол горячее блюдо из мяса курицы, говядины или индейки.

Рыба

От рыбной нарезки из скумбрии и селедки лучше отказаться. Вместо них подойдут тилапия, минтай и путассу. Рыба, прямо скажем, не для праздничного стола, но Крыса будет довольна, считают эксперты. Из закусок лучше убрать острые блюда с корейской морковью и спаржей, и отдать предпочтение свежим овощам – огурцам, сладкому перцу и помидорам.

Холодец

А также любые желейные закуски и даже сладкие не должны быть на столе. Дело в том, что знаку Металлического Быка, который дружит с Крысой, это не понравится, потому что в производстве желатина используются рога и хрящи крупного рогатого скота. Придется учесть и это.

Напитки

Крыса заботиться о здоровье людей, поэтому крепкий чай и кофе придется исключить из праздничного меню, как и напитки со сравнительно высоким содержанием алкоголя. Слабые по крепости вина и шампанское создадут праздничное настроение, а более крепкий алкоголь необходимо оставить для других случаев, а лучше вообще от него отказаться.

Капуста и бобы

Китайцы считают, что блюда с содержанием бобов и капусты оскорбляют хозяйку наступающего года и поэтому обходятся без таких закусок.

Фрукты

Оказывается, крыса любит мандарины, апельсины, бананы, яблоки и груши. Любая экзотика не годится в качестве украшения на праздничный новогодний стол. Поэтому следует исключить папайю, маракуйя и манго.ё