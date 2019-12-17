Дочь показала на видео наркотики в квартире Даны Борисовой

Дочь Даны Борисовой разоблачила свою маму. 12-летняя Полина утверждает, что ее родительница вновь подсела на наркотики, несмотря на громкие заявления о победе над пагубной зависимостью. В качестве доказательства девочка опубликовала в «Инстаграме» видео, на котором запечатлено, как их собака ест разбросанные на полу таблетки. «Вот вам правда! Я забрала собаку, чтобы она не отравилась мамиными «лекарствами», – заявила Полина, пригрозив, что может выложить еще много разоблачительных фото и видео.

Дочь Борисовой отметила, что именно из-за «новых старых проблем» Даны они и поругались вдрызг, после чего девочке даже пришлось вызывать скорую, а потом ее забрал отец, приехавший в квартиру с нарядом полиции. И дело вовсе не в испорченной рукописи новой книги, как ранее заявила телеблондинка.

Теперь обиженная Полина находится у папы и пробудет там довольно долго, потому что, по ее словам, Борисова в самое ближайшее время вновь отправится на реабилитацию в Таиланд.