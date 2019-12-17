Марина Хлебникова призналась, что неизлечимо больна

Знаменитость отказалась озвучить диагноз, но подчеркнула, что из-за недуга похудела до 41 килограмма, приобрела изможденный вид и скованность движений, и у нее начали выпадать волосы.

По признанию Хлебниковой, болезнь то прогрессирует, то отступает, и в какой-то период она даже не могла встать с постели и самостоятельно поесть. "Рядом остались только родители, дочь и… Антон (экс-супруг Хлебниковой – прим.) – он не ушел. Он кормил меня с ложечки, возил по врачам», - рассказала певица.

Со временем стало легче, и сейчас артистка даже может выходить на сцену. При этом она не уверена, что сможет дожить до появления внуков и предполагает, что может умереть через несколько лет.

Однако в окружении знаменитости ходят слухи, что на самом деле ее болезнь называется алкоголизм, и помочь ей могут только профессиональные наркологи.