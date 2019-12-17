ФОТО ⟩ Женщина покрасила волосы в домашних условиях и опухла

По словам 37-летней Джули Якуб из города Перт, в юности она всегда красила волосы в салонах красоты и никогда не сталкивалась с аллергической реакцией за исключением одного случая. В 22 года после посещения парикмахерской у нее началась несильная аллергия, и с тех пор девушка перестала прибегать к процедуре окрашивания.

Однако спустя 15 лет Якуб заметила на голове несколько седых волос и решила купить краску шоколадного цвета, чтобы скрыть их. Когда девушка нанесла ее на голову, то сперва не почувствовала никакого дискомфорта. Тем не менее на следующий день, когда Якуб пришла на работу, ее шея начала сильно чесаться.

Австралийка приняла антигистаминный препарат, но вечером почувствовала себя хуже и назначила прием у врача. Доктор сообщил, что у женщины началась сильная аллергическая реакция, и прописал ей стероидные таблетки. Однако на протяжении следующих суток голова Якуб продолжала опухать, и к утру она уже не могла открыть глаза.

Помимо этого, голова чесалась так сильно, будто одновременно ее кусали миллионы муравьев. В результате австралийке снова пришлось ехать в больницу, где медики дали ей антибиотики, чтобы снять обильный отек на лице и предотвратить появление инфекции. Кроме того, врачи объяснили, что если однажды у нее уже была аллергия, то последующие приступы будут только хуже.