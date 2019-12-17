Кому категорически нельзя есть капусту: ответы сразят наповал

Удивлены? Тогда обязательно прочитайте, кому и почему нельзя есть тот или иной сорт, казалось бы безобидного овоща. Уверены, ответы вас точно сразят наповал.

Кому нельзя есть капусту, чтобы не навредить организму

Капуста известна нам своими полезными свойствами. Она помогает бороться с некоторыми проблемами пищеварительной системы, отлично чистит кровь, тонизирует, снимает воспаление, является прекрасным продуктом для похудения. Мы привыкли использовать капусту как внутренне, так и наружно.

Но совсем забываем о том, что в некоторых случаях, капусту есть нельзя. Давайте же разберемся какие разновидности капусты и при каких заболеваниях могут навредить.

Кому нельзя есть капусту белокочанную

Капуста белокочанная противопоказана при панкреатите, после хирургических операций на брюшной полости и грудной клетке.

Не рекомендуется есть свежую белокочанную капусту при острых заболеваниях щитовидной железы, обострениях язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при желудочно-кишечных кровотечениях.

Не показана белокочанная капуста и тем, у кого имеется острый энтероколит, сопровождающийся поносом.

Так, переедание продукта в сыром виде может привести к тошноте, вздутию живота, тяжести в желудке. Нельзя постоянно есть сырую кочерыжку, ведь в ней собираются вредные вещества, которые овощ впитывал в себя во время роста (соли меди, нитраты, кадмий). А мужчина, регулярно употребляющий данный овощ заметит ещё один вред капусты – это значительное снижение выработки семени.

Кому нельзя есть квашеную капусту

Из-за высокого содержания органических кислот квашеная капуста противопоказана людям с повышенной кислотностью желудочного сока, при заболеваниях поджелудочной железы, почечной недостаточности, камнях в желчном пузыре и гипертонии.

Из-за большого содержания соли она также может навредить гипертоникам. Если у вас есть такие заболевания, но капусты все равно хочется, лучше хорошо отмыть её от рассола.

Кому нельзя есть брюссельскую капусту

Людям, принимающим антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь), рекомендуется ограничить употребление брюссельской капусты, поскольку она богаты витамином К, оказывающим противодействие этому лекарству.

Иначе, съеденная на ужин брюссельская капуста в больших количествах, может привести даже к летальному исходу.

Кому нельзя есть пекинскую капусту

Пекинская капуста вредна может быть только для детей, не достигших годовалого возраста и людей, страдающих метеоризмом.

Это касается и людей, страдающих от острых форм гастрита, панкреатита, колитов и диареи.

Но только при условии, что они будут употреблять в пищу пекинку в свежем виде.

Кому нельзя есть брокколи

Не рекомендуют употреблять отвар, полученный из капусты – в нем содержатся гуанин и аденин – вредные для человеческого организма вещества. Поэтому при приготовлении овощных бульонов брокколи не используют.

Категорически не советуют брокколи обжаривать на сильном огне с большим количеством жира.

Все полезные для организма свойства потеряются, взамен он получит образовавшиеся канцерогены.