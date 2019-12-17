«Чудеса жизни»: Любовь Успенская показала фигуру в мини и ботфортах

65-летняя Любовь Успенская продемонстрировала провокационный образ. Исполнительница хита «Кабриолет» похвасталась своими формами в откровенном наряде, пишет Cosmo.
65-летняя Любовь Успенская продемонстрировала провокационный образ. Исполнительница хита «Кабриолет» похвасталась своими формами в откровенном наряде.
Певица стала звездой новогоднего шоу, которое прошло в московском «Крокус Сити Холле». На концерте выступили многие артисты, среди которых была королева шансона. Любовь облачилась в пикантное мини. Комбинезон из мерцающей ткани с капюшоном и длинными рукавами подчеркнул изгибы ее тела. Образ дополнили «хищные» бело-черные ботфорты с леопардовым принтом.
Успенская сделала яркий макияж — нанесла черную подводку, тени и выделила скулы румянами. Губы она накрасила помадой цвета чайной розы. Блондинка предпочла красный маникюр и свою «фирменную» пышную прическу.
Артистка выбрала крупные аксессуары — серьги, цепочку с подвеской и браслет, инкрустированные камнями. Любовь попросила запечатлеть себя в гримерной. Импровизированное дефиле она сопроводила песней Gimme More Бритни Спирс.
Подписчики прохладно отреагировали на новый образ исполнительницы. «Совсем вам такое не идет!», «Любань, сейчас буду ругать! Кто вас так одел, как гадалку, смешанную с рэпером???», «Чем старше, тем моложе, чудеса жизни!», «Не лучший лук из ваших», «Мне кажется, стилист перестарался», — отметили они.