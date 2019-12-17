«Чудеса жизни»: Любовь Успенская показала фигуру в мини и ботфортах

65-летняя Любовь Успенская продемонстрировала провокационный образ. Исполнительница хита «Кабриолет» похвасталась своими формами в откровенном наряде.

Певица стала звездой новогоднего шоу, которое прошло в московском «Крокус Сити Холле». На концерте выступили многие артисты, среди которых была королева шансона. Любовь облачилась в пикантное мини. Комбинезон из мерцающей ткани с капюшоном и длинными рукавами подчеркнул изгибы ее тела. Образ дополнили «хищные» бело-черные ботфорты с леопардовым принтом.

Успенская сделала яркий макияж — нанесла черную подводку, тени и выделила скулы румянами. Губы она накрасила помадой цвета чайной розы. Блондинка предпочла красный маникюр и свою «фирменную» пышную прическу.

Артистка выбрала крупные аксессуары — серьги, цепочку с подвеской и браслет, инкрустированные камнями. Любовь попросила запечатлеть себя в гримерной. Импровизированное дефиле она сопроводила песней Gimme More Бритни Спирс.