Сергей Лазарев ответил на вопрос о суррогатной матери своих наследников

О воспитании детей, рожденных от суррогатной матери, рассказал в интервью Hello! Сергей Лазарев. Певец в одиночку воспитывает сына Никиту и дочь Аню.

Артист на протяжении года скрывал существование Анны и резко отрицал первые слухи о появлении у него второго ребенка. Вскоре Лазарев признался: у Никиты появилась младшая сестра от тех же биологических родителей. Как и в первом случае, артист прибегнул к помощи суррогатной матери. Имя настоящей мамы он не открыл.

Суррогатное материнство как способ планирования наследника стало распространенным в России, в частности, среди звезд шоу-бизнеса. По мнению Лазарева, неважно, каким путем рождаются дети — важно отношение к ним.

«Главное — чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил… Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — второстепенный вопрос», — считает певец.

Сергей не боится, что однажды суррогатная мать предъявит свои права на детей. Как указывает артист, она не биологическая мать его сына и дочери. К тому же, такой вид материнства — осознанный шаг.