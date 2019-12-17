Вт, 17.12.2019
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От рта до морга. Какие опасные болезни начинаются с ротовой полости

Зубы

ФОТО: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov

Ассоциация стоматологов Москвы предложила  устанавливать пациентам во рту чипы, на которые запишут истории болезней и лечения. Отсканировав чип, врач сможет с более высокой точностью определить проблему со здоровьем у конкретного пациента и назначить соответствующее лечение, исходя из данных, записанных на этот информационный носитель.

Специалисты говорят, что даже без чипа можно достоверно сказать, что происходит с человеческим организмом и какая ему грозит опасность, пишет Лайф.

Болезни сердца

Проблемы с гигиеной полости рта часто связаны с формированием сердечной недостаточности и других заболеваний

Постоянное воспаление десен и соединительных тканей, возникшее на фоне проблем с гигиеной, провоцирует рост опасных бактерий. Регулярно попадая в кровь, они продолжают поддерживать хроническое воспаление, которое, в свою очередь, повышает риски формирования сердечно-сосудистых заболеваний.

Болезни желудочно-кишечного тракта

Белесый налет, потрескавшийся язык и воспаления — признаки заболеваний ЖКТ

Кровоточивость и воспаление десен могут сигнализировать о нехватке воды в организме. Возможно, так проявляются проблемы с выведением жидкости. Плохое питание и недостаток витаминов, особенно витамина С в зимний период, часто становятся причиной шаткости зубов и их выпадения впоследствии.

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