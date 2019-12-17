Названы напитки, которые вызывают самое тяжелое похмелье

Исследование провели эксперты из Брайтонского университета в Великобритании. Они выяснили, что сильнейшее похмелье могут вызвать херес и портвейн.

По словам автора Хала Сосабовски, быстрое опьянение при употреблении этих напитков возникает из-за их крепости, равной порядка 20%. Отмечается, что спиртное всасывается в кровь быстрее, а усваивается медленнее, так как это подавляет работу клеток желудка. Если взять для сравнения пиво, то оно не может быстро пьянить, поскольку в нем содержится низкий градус содержания алкоголя.