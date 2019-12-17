Из продавщицы в премьер-министры: известные женщины Эстонии рассказали Марту Хельме о своей первой работе

Известные женщины Эстонии осуждают высказывания министра и активно пишут в социальных сетях о своем первом опыте работы, передает Elu24.

Член Европарламента Марина Кальюранд

«Моя первая работа была в Таллиннском ботаническом саду, я ухаживала за растениями розария. Мне было 14. Я купила велосипед и торт на заработанные деньги».

Бывший министр иностранных дел Кейт Пентус-Розиманнус

«Моя первая работа - продавец, в частности, флорист, позже - мастер икебаны в цветочном магазине Таллиннского центра парусного спорта. Я также подрабатывала репетитором, работала официанткой, переводчиком рекламных текстов. И я говорю всем девочкам и мальчикам, что ни один Хельме не имеет права уничижительно говорить о какой-либо профессии, или рассуждать о том, кто будет успешен в жизни».

Депутат Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс

«Кажется, некоторые "государственные деятели", подливают масла в огонь. Как домохозяйка я бы поделилась своим рецептом: уважение - это ключ к хорошим отношениям. В этой стране относительно мало тех, кто родился с серебряной ложкой во рту. Учась в университете, я работала официанткой и уборщицей. И что? Мой опыт работы не позволяет мне плевать там, где это не нужно. Добавлю, что в парламентском государстве депутат Рийгикогу играет роль работодателя по отношению к министру».

Министр народонаселения Рийна Солман

«В 16 лет я пошла в 10-й класс и по вечерам приходила работать уборщицей в вильяндиский госпиталь, потом работала упаковщицей на спичечной фабрике. Моя первая «настоящая» работа была в агентстве по приватизации - на 5-м году обучения в университете. Я печатала на компьютере списки названий компаний, подлежащих приватизации, списки автомобильных парков, фамилии акционеров Saku Õlletehas и Tallinna Kaubamaja. Моя политическая карьера началась с гражданской активности, когда я помогала бездомным.

Умные и трудолюбивые женщины сами строят свою жизнь в Эстонии, Финляндии и в любой другой стране мира. Я надеюсь, что в будущем в эстонской политике будет больше женщин. Однако важно, чтобы члены правительства были компетентными, будь то мужчины или женщины. Финскому премьер-министру желаю успехов!»

Феминистка Геа Кангиласки

«Когда мне было 13 лет, я работала продавцом. И этот опыт дал мне хорошие навыки счета. Позже я мыла окна на всех четырех этажах фабрики по производству торфа в Сангла. Иди на ..., Март. На самом деле, тебе лучше взять свои слова обратно».

Поэт Трийн Соометс

«Моей первой работой была работа санитарки в перевязочной в мустамяэской скорой».

Писатель Манона Парис