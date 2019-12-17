77-летняя Ангелина Вовк в третий раз выходит замуж

Правда, насчет того, будет ли она устраивать свадьбу, ведущая пока еще размышляет. В любом случае, если празднество и состоится, то уже в 2020 году.

Известно, что Михаил младше своей избранницы более чем на 25 лет, но возраст любви не помеха. Их видят вместе на всех светских мероприятиях, также пара вместе ездит на отдых. Сама Вовк на свои годы не выглядит - регулярно проходит косметологические процедуры и следит за кожей. Но куда важнее настрой женщины, она очень активна и любит открывать для себя новое. У нее даже есть страница в Instagram.