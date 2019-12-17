Деньги некуда девать? В Норвегии художник, который рисует задом, получил грант на три с половиной миллиона евро

Норвежский художник Вегард Винге считается радикалом. Во время своих представлений он кидался в зрителей фекалиями и мочился на сцене. Записи его выступлений вызывают бурную реакцию в социальных сетях.

В одном таком ролике художник разбрызгивает краску задом, а затем размазывает ее по холсту, удерживая кисть тем же местом. Винге выступает дуэтом с партнершей Идой Мюллер, их конек — длинные театральные представления. Одно из них, в Берлине, продлилось 12 часов.

Норвежский совет по культуре выдал дуэту Мюллер-Винге грант размером в 37 миллионов крон (примерно три с половиной миллиона евро) сроком на 12 лет. Деньги пойдут на зарплату, организаторские издержки и другие траты. Как объясняет Совет по культуре, деньги нужны, потому что у дуэта грандиозные планы в Норвегии и в Европе.